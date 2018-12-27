Newsweek: ФСБ обвиняет Украину в том, что на самом деле делают неонацисты России

В Москве придумали новую ложь об «американских нацистах», которых якобы поддерживает украинское правительство.

Президент Украины Петр Порошенко как раз объявил об окончании действия военного положения в стране, как российские чиновники набросились на него с обвинениями в том, что он якобы поддерживает правых радикалов, на которых США закрывают глаза.

Эксперты же говорят, что эти российские обвинения – обман и часть кампании Кремля по распространению дезинформации, пишет Newsweek.

Издание указывает на новое интервью главы ФСБ Николая Патрушева, в котором он заявил, что «лидеры ультраправых групп из США месяцами тренируются вместе с радикальными организациями в Украине».

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«Предоставляя такую поддержку, Порошенко уверенно делает провокационные шаги на украинско-российской границе. Учитывая приближение выборов, можно предположить, что такие действия при поддержке США могут вспыхнуть в ближайшем будущем», - сказал Патрушев, добавив, что якобы государственная политика Киева сегодня – это «нацистские символы, риторика об этническом превосходстве и русофобские идеи».

Но эксперты указывают на то, что все как раз наоборот. И именно Россия, а не Украина, готовит атаку. По мнению аналитиков, российские заявления указывают на поиски оправдания для новой военной агрессии. США и другие страны НАТО оказывают Киеву ограниченную помощь на фоне войны с российскими силами, которая длится уже пятый год. Но Патрушев в своем интервью попытался объеденить официальную поддержку Вашингтона как какие-то международные связи между правыми радикалами.

«Порошенко не получает никакой выгоды от действий правых радикалов в Украине. Правые партии не представлены в Верховной Раде. Дезинформация Кремля распространяет выдумки об украинском «фашизме». Но в сравнении с большинством стран Европы, правые экстремисты в Украине на самом деле очень слабые», - пояснил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Издание напоминает об отчете Freedom House, в котором было указано, что украинские правые радикалы были более активными в первой половине 2018 года. И их действия остались без наказания со стороны полиции. Однако, государственная пропаганда России пытается изобразить эти группы более влиятельными, чем они в действительности есть. В октябре чиновники ФСБ без каких-либо оснований обвинили правительство Украины в сотрудничестве с правыми радикалами и террористами «Исламского государства». Якобы вместе они готовили теракты в России. Но эти заявления были пустыми и не подкрепленными какими-либо доказательствами. В реальности же украинские радикальные группы насчитывают лишь десятки или сотни членов. А их политическое влияние почти нулевое.

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В свою очередь, эксперт Atlantic Council Максим Эристави заметил, что правые радикальные группы США имеют прочные связи с неонацистами в России, а не в Украине.

«Сегодня фашистские группы чрезвычайно эффективны в налаживании международных связей с другими радикальными группами по всему миру. Но если сделать сравнительную оценку всего региона, я бы сказал, что существует больше доказательств сотрудничества и связей между американскими и российскими правыми радикалами, чем между украинскими и американскими. Украинские больше контактируют с европейскими группами», - сказал Эристави.