Партия регионов рассчитывает взять в Киеве 15%

В понедельник, 7 апреля, Партия регионов планирует определиться со своей кандидатурой на пост мера Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из лидеров Партии регионов, народный депутат Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в понедельник состоится заседание президиума партии, во время которого будет решаться этот вопрос.

Говоря о возможных результатах выборов в Киевский городской совет, Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что Партия регионов хочет получить такую же поддержку, как и на досрочных выборах народных депутатов. Он напомнил, что тогда в столице за Партию регионов проголосовали 15% избирателей.

В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что на выборах в Киевсовет достигнуть такого результата будет сложнее, поскольку сейчас в них будут участвовать «совсем другие политические игроки».

Б.КОЛЕСНИКОВ прогнозирует, что за Партию регионов на выборах в столичный горсовет проголосует от 10 до 15% избирателей. Он надеется, что киевляне поддержат политику партии, «направленную на децентрализацию власти»

Как сообщила журналистам народный депутат Украины от Партии регионов Анна ГЕРМАН, сегодня на заседании совета фракции обсуждалась «одна из кандидатур на пост мера Киева». В тоже время она подчеркнула, что этот вопрос окончательно будет решаться на заседании руководства партии.