В МИД Франции заявили, что Украина сейчас имеет шанс урегулировать конфликт на Донбассе
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Украина сейчас имеет шанс для достижения урегулирования конфликта на Донбассе.
Об этом он заявил в интервью Le Figaro, пишет НВ.
По его словам, «сегодня существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине». Политик подчеркнул, что такой «шанс» может не появиться во второй раз, и Украина должна им воспользоваться.
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Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил в Люксембурге «удовлетворительный план» урегулирования на Донбассе.
Кроме того, она отметила, что Совет ЕС увидел «позитивное развитие» ситуации.
Ранее Пристайко заявил, что в Евросоюзе есть понимание того, что выполнение формулы Штайнмайера не может противоречить украинскому законодательству.
Напомним, в начале октября Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.
После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают этот документ как капитуляцию перед РФ.