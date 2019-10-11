Йованович отстранили с должности в Киеве после отказа делать "неформальные вещи" для Джулиани – СМИ

Ранее Йованович согласилась дать показания Конгрессу США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович была освобождена от своей должности после того, как настаивала на том, что просьбы Руди Джулиани к украинским чиновникам о расследованиях в отношении сына Байдена должны быть переданы через официальные каналы.

Читайте такжеВ США арестовали двух бизнесменов, связанных со скандалом вокруг Украины

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на бывшего дипломата, говорившего с Йованович.

Собеседник журналистов рассказал, что Йованович отказалась делать «все эти "оффлайн", личные, неформальные вещи», о которых ее просили, и дала понять, что у правительства США есть формальные протоколы для запросов по расследованиям к правительствам других стран.

Отмечается, что Госдеп США традиционно полагается на двухсторонние договоры о правовой помощи, по которым американские и иностранные правоохранители согласовывают обмен доказательствами и информацией в уголовных расследованиях.

Мари Йованович возглавляла посольство США в Киеве в 2016-2019 годах. В мае этого года она завершила работу в Украиние. Ранее сообщалось, что она согласилась дать показания Конгрессу США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре в июле критиковали Йованович.

«Бывшая посол Соединенных Штатов, женщина, была противным человеком, и люди, с которыми она имела дело в Украине, были противными людьми, поэтому я просто хочу сообщить вам об этом», – заявил Трамп.

В ответ на это Зеленский сказал, что Йованович «восхищалась предыдущим президентом, и она была на его стороне»: «Замечательно, что вы были первым, кто сказал мне, что она плохой посол, потому что я согласен с вами на 100%... Она не очень хорошо восприняла меня как нового президента».

Напомним, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.