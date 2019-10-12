"Слава Украине!" Брат Анатолия Чубайса покинул эфир российского радио, отказавшись вести дискуссию с боевиком Гиркиным (видео)

Чубайс обвинил Россию в развязывании войны в Украине и сказал, что пойдет, если Стрелков не признает свою вину.

Русский философ и социолог Игорь Чубайс, старший брат политика Анатолия Чубайса, в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" обвинил Россию и лично террориста Игоря Гиркина в разжигании войны на Донбассе.

Соответствующее видео выложила «Комсомольская правда» на своей странице в Facebook.

На эфире вместе с Чубайсом присутствовал бывший главарь так называемой "ДНР" Игорь Гиркин, известный как Стрелков, однако он не успел сказать и слова до того, как философ закончил свое выступление и ушел из студии.

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«Донбасс, конечно, де-юре частью Украины, и он туда вернется. Но в целом я хочу объяснить свою позицию. Я считаю, что наша страна (Россия - УНИАН), к несчастью, находится в состоянии глубочайшего кризиса. И экологического – два миллиона километров тайги уже сгорело, и демографического – у нас убывает население, и экономического – у нас уже пять лет снижается жизненный уровень. Причем за это отвечает президент», - отметил Чубайс.

После этого Чубайс обвинил Россию в развязывании войны в Украине и сказал, что пойдет, если Стрелков не признает свою вину.

«И при этом наша страна ведет войну в Украине. Украина добивается демократических прав, правовых норм. В Украине прошли свободные выборы, Украина является частью Европы – свободный въезд-выезд. И я сразу хочу сказать, что считаю войну с Украиной преступлением. Тот, кто развязал эту войну – является преступником. И я готов вести дискуссию лишь в том случае, если мой оппонент признает свою вину и ответственность. Если не признает – я покидаю студию. Слава Украине!» – сказал Чубайс и ушел из студии, не дождавшись ответа Гиркина.

Радиоведущая после этого заявила, что Чубайс таким поступком якобы продемонстрировал свое поражение.