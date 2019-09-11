"Зрада" у оккупантов: Гиркин пожаловался, что боевики без боя оставили свои позиции на Донбассе

Экс-главарь террористов заявил о потере позиции оккупантами.

Террористы «ДНР» оставили свои позиции в «хуторе Петровском».

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Об этом со ссылкой на пост экс-главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

«1-й корпус «народной милиции» «ДНР» оставил без боя хутор Петровский, где ранее 5 лет держал позиции», – написал Гиркин.

«Оказывается "зрада" бывает не только у нас!!! По словам Стрелкова-Гиркина, орки оставили свои позиции...», – отметил офицер в своем комментарии к скриншоту поста Гиркина.