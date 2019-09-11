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"Зрада" у оккупантов: Гиркин пожаловался, что боевики без боя оставили свои позиции на Донбассе

12:45, 11 сентября 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом со ссылкой на пост экс-главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

«1-й корпус «народной милиции» «ДНР» оставил без боя хутор Петровский, где ранее 5 лет держал позиции», – написал Гиркин.

«Оказывается "зрада" бывает не только у нас!!! По словам Стрелкова-Гиркина, орки оставили свои позиции...», – отметил офицер в своем комментарии к скриншоту поста Гиркина.

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Теги: #оккупанты