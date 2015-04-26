Аналитики СНБО: Россия могла завезти ядерные боеголовки в оккупированный ею Крым

Эксперты Информационно-аналитического центра СНБО не исключают возможности транспортировки военными РФ на оккупированный Крымский полуостров ядерных боеголовок для передвижных ракетных комплексов.

Такая информация размещена на сайте Центра.

"Мы уже сообщали о том, что прослеживаются определенные тенденции со стороны России в отношении вероятного завоза в оккупированный Крым ядерного вооружения. Подобные действия страны-агрессора не могут остаться незамеченными. Не лишним было бы отметить, что оружие массового уничтожения в любом случае является фактором не только повышенной опасности в мирное время, но и довольно дестабилизирующим во время, когда против Украины ведется необъявленная война, а аннексированная территория используется или может быть использована в качестве плацдарма для агрессивных действий", - сообщают эксперты.

Читайте такжеThe Guardian: США и Россия на пороге новой "ядерной гонки"По их данным, 23 апреля в генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону раздался тревожный звонок. По словам неизвестного, через железнодорожную станцию Ростова предположительно в сторону Крымского полуострова проследовало несколько вагонов со знаком «Ядерная опасность». По словам жителей полуострова, подобные грузы неоднократно были замечены на территории оккупированной автономной республики.

"Понятно, что вероятное присутствие российского ядерного оружия в Крыму, как в свое время советского - на Кубе, может представлять потенциальную угрозу не только Украине, которую согласно международным договоренностям Россия должна защищать, что сегодня выглядит частью театра абсурда. Такая ситуация может стать угрозой также и Европе, части стран Ближнего и Среднего Востока", - считают аналитики.