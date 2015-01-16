Россия начала завозить в Крым ракеты, способные нести ядерные боеголовки – Джемилев

Об этом сообщает Радио Свобода.

Впрочем, заметил он, что пока не имеет информации, завезли ли ядерные боеголовки для ракет. Джемилев добавил, что ему предоставили эту информацию совсем недавно.

«Есть ли там ядерные боеголовки или нет - трудно сказать, но это ракетоносители. То есть это прямое нарушение Будапештского договора о демилитаризации, то есть освобождения территорий Украины от ядерного оружия. И поэтому, конечно, мы ожидаем, что будет адекватная реакция со стороны западных дел, когда получим подтверждение, что там есть ядерное оружие. Но это очень такая нехорошая ситуация», - отметил он.

В Службе внешней разведки сообщили, что не имеют информации относительно ракет для ядерных боеголовок.

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Представитель службы Александр Скрипник добавил, что советует по этому вопросу в дальнейшем следить за сообщениями пресс-секретаря АТО Андрея Лысенко. Именно заявления Лысенко, по его словам, являются общей информационной площадкой для всех оборонных структур Украины.

«Вся информация, которая предоставляется, вся, которая есть, что касается вопросов и АТО и Крыма. И если есть что сказать - они комментируют, если нет - то нет», - добавил Скрипник.