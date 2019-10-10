"Просто кто-то так думает": Зеленский не считает акции "Нет капитуляции" проплаченными

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что за действия предыдущей власти ему и его команде приходится принимать сложные решения, чтобы война на Донбассе прекратилась.

Президент Владимир Зеленский считает, что акции «Нет капитуляции» направлены на ослабление поддержки его действий в обществе.

Об этом он сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос журналистов относительно акций протеста, которые прошли в Украине под лозунгом: «Нет капитуляции».

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Зеленский подчеркнул, что народ дал ему мандат на принятие решений.

«Я хочу быть не в растяжку, а быть нормальным сильным президентом. А ослаблять меня разными акциями не надо», - добавил он.

По его словам, такими акциями хотят «ослабить поддержку общества именно президента Зеленского. Вот что сейчас происходит».

Президент считает, что эти акции не проплачены, потому что кто-то из их участников «так думает, кого-то запутали, а кто-то благодаря различным СМИ получил информацию не такой, какая она есть в реальности, - вот что происходит».

Зеленский подчеркнул, что решение по урегулированию ситуации на Донбассе продуманы и направлены на защиту интересов государства. По его словам, другие решения общество просто не воспримет и не позволит их воплотить.

«Если бы поехал кто-то, и что-то там говорил, и какой-то был на моем месте - ну просто дурачок, ну просто с ума поехавший, если бы он там подписал: «Нам пофиг на Донбасс» написал: «Нам пофиг на Мариуполь», ну такой был дурачок, то мы бы отдали его? Мы бы там стояли и не отдавали свою землю и свою территорию», - сказал президент.

На вопрос журналистов, не является ли «государственным мятежом» позиция некоторых областей, которые выступили против реализации «формулы Штайнмайера», Зеленский ответил: «Я не хочу об этом думать и верить той информации, которую я получаю из других источников, - безопасности и разведки. Где-то существуют и эти случаи, но я верю в наших людей».

Зеленский подчеркнул, что на сегодня еще одну «формулу Штаймаєра» не принято. По его словам, это может произойти лишь после принятия парламентом закона об особом статусе Донбасса, который должен подписать президент.

Зеленский также подчеркнул, что в Минских соглашениях есть пункты об отводе украинских военных от тех позиций, которые «мы не можем себе позволить».

«Вот что мне с этим делать? Я не могу это позволить, а там подписали - подписал тот независимый президент (речь идет об экс-президента Петра Порошенко - УНИАН)...», - отметил Зеленский.

По словам президента, поэтому ему приходится делать то, что он может, а когда ему придется принимать неприемлемые решения, то «я приду к вам и скажу: «А сейчас, уважаемое общество, давайте сядем все вместе на этот шпагат и вместе будем отвечать за каждую жизнь, которую мы сейчас теряем или можем потом потерять».

Зеленский подчеркнул, что есть много сложностей, которые необходимо решать.

"Есть кубик Рубика, который сейчас находится в моей голове и голове нашей команды. Мы стараемся правильно действовать, чтобы прекратить войну",- подчеркнул он.