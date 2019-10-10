Увольнение Данилюка не связано с "ПриватБанком" - Зеленский

Президент отметил, что Данилюк хотел быть премьер-министром Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольнение Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины не связано с вопросом "ПриватБанка".

"Господин Данилюк знает, что я к нему хорошо относился. Лучше, чем любой человек из моего окружения. Поэтому я не согласен с его позицией, что он ушел из-за "ПриватБанка", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона.

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Президент отметил, что Данилюк хотел быть премьер-министром Украины.

"Я ему сказал честно: "Сань, ты нормальный человек, но я выбрал другую кандидатуру». Также сложные отношения с Богданом (руководителем Офиса президента Андреем Богданом – УНИАН) тоже повлияли на его решение", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка на должность секретаря СНБО. Он сменил на этом посту Александра Турчинова.

27 сентября в Офисе президента Украины сообщили, что Данилюк написал на имя Зеленского заявление об отставке и глава государства рассмотрит его после возвращения из США.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

8 октября Хозяйственный суд Киева в очередной раз перенес рассмотрение иска экс-акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи акций финучреждения в период его национализации.