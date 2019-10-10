Зеленский уверяет, что не обсуждал с Трампом расследование вокруг компании Байдена и военную помощь

Владимир Зеленский также отметил, что о блокировании военной помощи Украине узнал уже после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что во время телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом не обсуждал вопросы предоставления военной помощи и расследования дела Burisma.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-марафона, комментируя разговор с Трампом 25 июля.

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"Звонок никак не мог повлиять на отношения между Украиной и США. У нас было несколько звонков", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что его главной задачей во время телефонного разговора было добиться назначения встречи с президентом США

, в частности, в Украине, а уже во время встречи - убедить Белый дом, что преодолеет коррупцию.

Президент подчеркнул, что вопрос изменения имиджа Украины как коррумпированного государства является для него личным, поэтому он выделил на это определенное время во время встречи с Трампом, состоявшейся в сентябре.

"Наши звонки никоим образом не связаны с оружием (с выделением США Украине средств на финансирование сферы безопасности - УНИАН), с Burisma (компания Burisma Holdings Limited - УНИАН)", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что о блокировании военной помощи Украине узнал уже после телефонного разговора с Трампом.

"Они заблокировали эту программу еще в июле, еще до нашего разговора. Я даже не знал... Мы когда говорили с Трампом, этого вопроса не было совсем... И после нашей встречи (с вице-президентом США Майком Пенсом - УНИАН) Америка разблокировала и еще добавила 140 млн помощи", - отметил президент.

По словам Зеленского, он хочет иметь мощную поддержку со стороны США, что и было целью встречи.

Как сообщал УНИАН, в СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена - сына влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Летом американское издание Politico писало, что президент США поручил своей команде по вопросам нацбезопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Осенью этот вопрос был урегулирован.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", в которой были задействованы компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.