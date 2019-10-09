НАБУ могло передавать информацию о своих расследования посольству США - нардеп (видео)

В НАБУ тем временем заявили, что сейчас изучают заявления народного депутата и материалы, которые он обнародовал, и после этого будут готовы предоставить все необходимые комментарии.

НАБУ могло несколько лет подряд передавать информацию о своих расследования посольству США в Украине, а американцы могли давить на Антикоррупционное бюро.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил народный депутат Украины Андрей Деркач. Он также обнародовал информацию якобы от журналистов-расследователей о давлении американского посольства на правоохранительные органы Украины, говорится в сюжете ТСН.

Деркач показал документы, согласно которым первый замдиректора НАБУ Гизо Углава годами передавал посольству США в Киеве данные, которые, среди прочего, могли повлиять на ход расследования против политического оппонента Дональда Трампа Джо Байдена и его сына Хантера.

В частности он показал переписку между работниками НАБУ и иностранными дипломатами по делу, открытому за госизмену. Утверждается, что Углава через свою помощницу Полину Чиж передавал посольству США информацию, которая, по словам Деркача, является важной частью "пазла" по вмешательству в выборы в США и международной коррупции.

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По словам Деркача, эти документы он уже передал в Государственное бюро расследований и Генпрокуратуру Украины. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

"Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года, с электронного почтового ящика помощницы первого заместителя НАБУ Гизо Углаву Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни уголовных производств, которым занимаются детективы НАБУ ", - сказал Деркач.

Также Деркач показал переписку работницы НАБУ Полины Чиж, в котором она получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и владельца Burisma Group Николая Злочевского.

Вместе с этим нардеп показал суммы, перечисляемые представителям "Burisma Group". Согласно документам, всего в пользу Хантера Байдена, Александра Квасьневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила не менее 16,5 млн долларов.

Деркач уверен, что международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия пятого президента Украины Петра Порошенко и возложил на него персональную ответственность за вмешательство в выборы США. Нардеп также обнародовал документы, как он утверждает, незаконного сбора НАБУ личных данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокина и его семьи.

В НАБУ тем временем заявили ТСН, что об информации так же узнали из новостей. Сейчас там изучают заявления Деркача и материалы, которые он обнародовал, и после этого будут готовы предоставить все необходимые комментарии.