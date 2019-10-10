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Помпео: для Трампа "вполне уместно" просить Зеленского расследовать коррупцию

10:02, 10 октября 2019
Политика
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Майк Помпео / REUTERS

Глава Государственного департамента США Майк Помпео считает, что для президента Дональда Трампа вполне уместно обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать коррупцию.

Читайте такжеДело о давлении Трампа на Зеленского: в Конгрессе заслушают посла США в ЕСОб этом пишет Reuters.

«Я считаю, что было бы вполне уместно попытаться заставить другую страну перестать быть коррумпированной», – сказал Помпео.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Трамп считал Украину коррумпированной страной с «ужасными людьми».

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Теги: #Трамп#Володимир Зеленський#Майк Помпео