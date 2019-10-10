Помпео: для Трампа "вполне уместно" просить Зеленского расследовать коррупцию

Глава Госдепа не видит ничего плохого в подобных просьбах.

Глава Государственного департамента США Майк Помпео считает, что для президента Дональда Трампа вполне уместно обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать коррупцию.

Читайте такжеДело о давлении Трампа на Зеленского: в Конгрессе заслушают посла США в ЕСОб этом пишет Reuters.

«Я считаю, что было бы вполне уместно попытаться заставить другую страну перестать быть коррумпированной», – сказал Помпео.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Трамп считал Украину коррумпированной страной с «ужасными людьми».