"Действуют комплексно, но не такие уж и грозные": генерал рассказал о деятельности спецслужб РФ в Украине

Как рассказал генерал, на территории Украины действуют подразделения Главного разведывательного управления, Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годы), генерал армии Николай Маломуж заявил, что в ближайшее время спецслужбы России будут решать в Украине вопросы дестабилизации и расширения своего влияния на руководство государства.

"Будет попытка еще глобальнее контролировать ситуацию, создавать систему влияния в руководстве страны, в оппозиции", – сказал он в комментарии «Обозревателю».

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Как пояснил генерал, традиционно задания российских спецслужб в Украине сводится к следующему: "Глубинное изучение ситуации в государстве, прежде всего, политической и военной. Анализ боеспособности ВСУ, самой модели их построения, системы обороны, особенно вдоль линии разграничения. Выяснения, какая модель безопасности, какие спецоперации мы готовим против них, в зоне конфликта или на их территории".

Как пояснил Маломуж, на территории Украины действуют подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) России.

По его оценкам, в ближайшее время деятельность российских спецслужб будет сосредоточена вокруг вопроса урегулирования конфликта на Донбассе и установления влияния на топовых политиков, бизнесменов и руководство страны.

"Они действуют комплексно, но не являются такими уж грозными. Им можно противодействовать", – заверил он.