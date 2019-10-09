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Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств ГБР

14:06, 09 октября 2019
Политика
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Порошенко не сотрудничает со следователями бюро / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, последним было зарегистрировано дело относительно недекларирования Порошенко доходов в ежегодной декларации.

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Труба отметил, что на сегодняшний день ГБР не готовит подозрение Порошенко на по одному из уголовных производств, по которому он был допрошен или будет допрашиваться в качестве свидетеля.

Также Труба заявил, что сегодня Порошенко тоже вызвали в ГБР на допрос, на 14.00, в рамках расследования производства в отношении незаконного отчуждения имущественных прав на земельные участки.

Кроме того, директор ГБР пожаловался, что Порошенко не сотрудничает со следователями бюро, то есть не ходит на допросы.

«Мы предлагаем ему сотрудничество, а он – противостояние», - сказал Труба.

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Теги: #Порошенко#ГБР