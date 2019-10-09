Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств ГБР

На сегодняшний день Госбюро расследований не готовит подозрение бывшему президенту Петру Порошенко ни по одному из уголовных производств, по которым он был допрошен или будет допрашиваться в качестве свидетеля.

Бывший президент Петр Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств, которые расследует Государственное бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, последним было зарегистрировано дело относительно недекларирования Порошенко доходов в ежегодной декларации.

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Труба отметил, что на сегодняшний день ГБР не готовит подозрение Порошенко на по одному из уголовных производств, по которому он был допрошен или будет допрашиваться в качестве свидетеля.

Также Труба заявил, что сегодня Порошенко тоже вызвали в ГБР на допрос, на 14.00, в рамках расследования производства в отношении незаконного отчуждения имущественных прав на земельные участки.

Кроме того, директор ГБР пожаловался, что Порошенко не сотрудничает со следователями бюро, то есть не ходит на допросы.

«Мы предлагаем ему сотрудничество, а он – противостояние», - сказал Труба.