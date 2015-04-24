Украина и НАТО подписали меморандум по реформе системы управления и связи армии

12:09, 24 апреля 2015
Политика
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Украина и НАТО подписали меморандум относительно реализации трастового фонда по реформированию системы управления и связи в Вооруженных силах Украины.

Reuters

Церемония подписания состоялась сегодня в Брюсселе в штаб-квартире Альянса, сообщили УНИАН в миссии Украины при НАТО.

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Меморандум подписали правительство Украины и Агентство НАТО по связи и информации.

Со стороны Украины документ подписал глава миссии Украины при НАТО, посол Игорь Долгов, со стороны Альянса - генеральный менеджер Агентства НАТО по связи и информации Кун Гейсберс.

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