Украина и НАТО подписали меморандум по реформе системы управления и связи армии
12:09, 24 апреля 2015Политика
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Украина и НАТО подписали меморандум относительно реализации трастового фонда по реформированию системы управления и связи в Вооруженных силах Украины.
Reuters
Церемония подписания состоялась сегодня в Брюсселе в штаб-квартире Альянса, сообщили УНИАН в миссии Украины при НАТО.
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Меморандум подписали правительство Украины и Агентство НАТО по связи и информации.
Со стороны Украины документ подписал глава миссии Украины при НАТО, посол Игорь Долгов, со стороны Альянса - генеральный менеджер Агентства НАТО по связи и информации Кун Гейсберс.
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