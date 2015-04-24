Порошенко утвердил программу сотрудничества Украина-НАТО на 2015 год

Соответствующий указ № 238/2015 опубликован на сайте главы государства.

Порошенко поручил Кабинету Министров Украины обеспечить координацию деятельности центральных органов исполнительной власти относительно этой программы.

"Центральным органам исполнительной власти при участии других государственных органов, привлеченных к выполнению годовой национальной программы, и подать до 10 января 2016 г. Кабинету Министров Украины отчеты, а Министерству иностранных дел Украины информацию о выполнении годовой национальной программы для дальнейшего информирования Президента Украины", - говорится в указе.

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Кроме того, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, Министерство иностранных дел Украины, Министерство обороны Украины должны обеспечить регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения программы Украина - НАТО.