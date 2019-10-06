Сын Байдена мог получать от Burisma до $100 тысяч в месяц – Трамп

Трамп заявил об обязательстве изучить возможную коррупцию в деле сына Джо Байдена Хантера, который был членом совета директоров компании Burisma.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам президента США, Хантер Байден получал от Burisma ежемесячно 100 тыс. долларов, при том, что не имел опыта работы в энергетике.

"Он (Хантер - УНИАН) также получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимых причин".

"Как заявили юристы и другие, как президент, я обязан изучить эту возможную или вероятную коррупцию", - заявил Трамп.

Он также добавил, что "фейковые новости" должны прекратить оправдываться за то, что является абсолютно недозволенным".

"Джо (Байден - УНИАН) заявлял, что он никогда не имел дел с украинской компанией, а потом стало известно, что он играл в гольф с боссом компании и Хантером", - добавил Трамп.

It is INCREDIBLE to watch and read the Fake News and how they pull out all stops to protect Sleepy Joe Biden and his thrown out of the Military son, Hunter, who was handed $100,000 a month (Plus,Plus) from a Ukrainian based company, even though he had no experience in energy,... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", в которой были задействованы компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компания экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Киев готов передать правоохранительным органам США материалы о расчетах Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.

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Недавно в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что президент Дональд Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его беседы с Зеленским.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении Хантера Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в тот же день объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампа. 26 сентября на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обнародовали текст жалобы сотрудника разведки США относительно телефонного разговора Трампа и Зеленского.

27 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует период деятельности Burisma Holdings Limited в связи с возможными злоупотреблениями должностными лицами Министерства экологии до вхождения Хантера Байдена в наблюдательный совет компании.

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что по состоянию на сейчас ни бывшего вице-президента США Байдена, ни его сына Хантера не допрашивали по делу о возможных злоупотреблениях должностных лиц Министерства экологии.