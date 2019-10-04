Председатель Верховного суда не смогла назвать свою зарплату, потому что ее не знает
Председатель Верховного суда Валентина Данишевская не назвала, сколько получает зарплаты ежемесячно, потому что не может вспомнить.
Так Данилевская ответила на вопрос в интервью BBC о средней зарплате судей в Верховном суде.
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При этом председатель ВСУ отметила, что ее коллеги получают от 200 до 300 тысяч ежемесячно: «или до 350 может быть».
«У всех разные зарплаты в зависимости от стажа работы. На сумму зарплаты влияет также степень, доступ к государственной тайне и административная должность. Стаж дает большую прибавку (до 80%)», – пояснила она.
По словам Данишевской, она много лет получает большую зарплату – и это дает ей свободу.
«Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю – а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать - это и есть свобода. Мне хватает денег», – ответила судья.
Как сообщал УНИАН, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лося в Красную книгу.