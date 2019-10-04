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Председатель Верховного суда не смогла назвать свою зарплату, потому что ее не знает

17:41, 04 октября 2019
Политика
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На зарплату судьи влияют, в частности, научная степень и стаж / УНИАН

Так Данилевская ответила на вопрос в интервью BBC о средней зарплате судей в Верховном суде.

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При этом председатель ВСУ отметила, что ее коллеги получают от 200 до 300 тысяч ежемесячно: «или до 350 может быть».

«У всех разные зарплаты в зависимости от стажа работы. На сумму зарплаты влияет также степень, доступ к государственной тайне и административная должность. Стаж дает большую прибавку (до 80%)», – пояснила она.

По словам Данишевской, она много лет получает большую зарплату – и это дает ей свободу.

«Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю – а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать - это и есть свобода. Мне хватает денег», – ответила судья.

Как сообщал УНИАН, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лося в Красную книгу.

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Теги: #зарплата#судьи#Верховный суд