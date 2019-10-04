"Это ненормально": Гончарук о "турборежиме" работы Рады

Премьер подчеркнул необходимость построить работу системно для того, чтобы показать пример, как украинское правительство и украинский парламент могут быть предсказуемыми, в том числе и для общества и бизнеса.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что так называемый "турборежим" принятия законов парламентом не должен иметь места в будущем.

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"Есть одно обстоятельство, которое, по моему мнению, должно постепенно уходить в прошлое. Это этот так называемый режим форсирования, вы его называете "турборежим". Это ненормально. Мы должны были принимать законы очень быстро и на уровне правительства, и на уровне парламента. И мы благодарим вас за это. Но на будущее мы должны построить работу системно для того, чтобы показать пример, как украинское правительство и украинский парламент могут быть предсказуемыми, в том числе и для общества, и бизнеса", - сказал Гончарук.

По его словам, основой этой работы правительство предлагает сделать программу деятельности правительства.