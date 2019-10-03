Пристайко анонсирует на завтра хорошие новости о незаконно осужденном в Беларуси Шаройко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсирует позитивные новости в отношении незаконно осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко.
Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
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В частности, главу МИД спросили в контексте визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину 4 октября относительно того, могут ли быть уступки в отношении журналиста Шаройко.
"Завтра будет", - заявил Пристайко.
На уточняющий вопрос, он сказал, что ведет речь об "уступках".
"Завтра будет то, о чем средства массовой информации с радостью смогут доложить", - заявил глава МИД.
Как сообщал УНИАН, бывший собственный корреспондент УНИАН в Беларуси Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.
Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.
23 мая 2018 года стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко до 8 лет лишения свободы.
5 октября председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик сообщил, что официальный Минск рассматривает вопросы помилования Шаройко. В январе 2018 года его перевели из СИЗО КГБ Беларуси в колонию в Бобруйске.
26 сентября этого года президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.