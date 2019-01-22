Осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко перевели из СИЗО в колонию

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что 23 января Павла посетит украинский консул.

Украинского журналиста Павла Шаройко, которого осудили в Беларуси до 8 лет тюрьмы за шпионаж, перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую колонию.

Об этом TUT.BY сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

В колонии его уже навещала жена. 23 января Шаройко планирует посетить украинский консул.

Как сообщал УНИАН, собственный корреспондент «UA: Украинское радио», бывший собственный корреспондент УНИАН в Минске Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года.

Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

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Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.

23 мая 2018 года стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж.

5 октября председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявлял, что официальный Минск рассматривает вопрос о помиловании украинского журналиста Шаройко.