Помпео подозревают в давлении на украинскую власть (видео)

Госсекретаря Помпео призывают отстраниться от всех связанных с Украиной дел.

Государственного секретаря США Майка Помпео подозревают в давлении на украинскую власть.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Украина продолжает оставаться в центре американского скандала, из-за которого демократы начали процедуру импичмента Дональда Трампа. Госсекретаря Помпео призывают отстраниться от всех связанных с Украиной дел, ибо утверждают - по украинскому вопросу у него конфликт интересов. Ведь Помпео - чиновник Дональда Трампа, которого подозревают в давлении на украинскую власть.

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Майк Помпео признал, что присутствовал во время июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.