Помпео подозревают в давлении на украинскую власть (видео)
11:55, 03 октября 2019Политика
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Госсекретаря Помпео призывают отстраниться от всех связанных с Украиной дел.
Помпео - чиновник Дональда Трампа / скриншот
Государственного секретаря США Майка Помпео подозревают в давлении на украинскую власть.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Украина продолжает оставаться в центре американского скандала, из-за которого демократы начали процедуру импичмента Дональда Трампа. Госсекретаря Помпео призывают отстраниться от всех связанных с Украиной дел, ибо утверждают - по украинскому вопросу у него конфликт интересов. Ведь Помпео - чиновник Дональда Трампа, которого подозревают в давлении на украинскую власть.
Государственного секретаря США Майка Помпео подозревают в давлении на украинскую власть
Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Майк Помпео признал, что присутствовал во время июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
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