Помпео признался, что присутствовал во время скандального телефонного разговора Трампа и Зеленского

Он заявил, что присутствовал во время разговора из-за своей осведомленности в американской политике относительно Украины.

Государственный секретарь США Майк Помпео признал, что присутствовал во время июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Я был во время телефонного звонка», – сказал Помпео в столице Италии Риме. Об этом пишет Радио Свобода.

Он заявил, что присутствовал во время разговора из-за своей осведомленности в американской политике относительно Украины.

Ничего необычного в присутствии американского дипломата во время телефонного разговора президента с иностранным лидером нет. Однако Помпео ранее не подтверждал свое присутствие во время разговора Трампа и Зеленского.

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Как сообщал УНИАН, телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля.

Между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.