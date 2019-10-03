Скандальный депутат от "Слуги народа" сравнил Украину с насосом и рассказал о "надувной кукле"

Журналисты спросили у нардепа Николая Тищенко по поводу "формулы Штайнмайера".

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом, в котором ничего не работает.

Видео обнародовало Hromadske.

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"Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую нам построили наши предшественники, с насосом. Где, куда не возьмешь, не возьмешь... Что ни берешь, все что-то не работает", - заявил нардеп в ответ на вопрос журналистов о "формуле Штайнмайера".

Журналисты спросили у него по поводу "формулы Штайнмайера", на что он ответил:

"Я о формуле уже сказал. Это развод. Самое главное надо понять, только под наблюдением ОБСЕ. И только по законам Украины. Все, точка".

Затем Тищенко рассказал о надувной кукле:

"Так вы, например, берете игрушку. Куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Вот куклу берете. И чтобы знать, как... Или, не знаю, машину, покупаете машину. Вы знаете, как с ней? Вот чтобы с ней справиться".

Как сообщал УНИАН, раннее нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко во время митинга предпринимателей на Банковой пожаловался присутствующим полицейским, что участницы акции держали его за руку.