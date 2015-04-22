Шахтеры под Кабмином выдвинули правительству ультиматум по отставке Демчишина

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие перекрыли движение по улице Грушевского и проводят митинг возле центрального входа в здание Кабинета министров.

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Рядом, за металлическим забором находятся более 100 сотрудников милиции в полном снаряжении.

В своих выступлениях шахтеры уверяют, что не уйдут из Киева, пока не будут выполнены их требования, а также не будет уволен с должности министр топлива и энергетики Владимир Демчишин.

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Напомним, более тысячи шахтеров, которые собрались в Киеве на митинг для решения проблемных вопросов отрасли, планируют парализовать движение транспорта на улице Крещатик.

Шахтеры собрались на митинг под АП с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.