В ЦПК предупредили, что нардепы могут остаться неприкосновенными

По словам представителя общественной организации «Центр противодействия коррупции», несмотря на отмену депутатской неприкосновенности в Конституции, в Уголовном процессуальном кодексе остаются особые гарантии иммунитета парламентариев.

Народные депутаты останутся неприкосновенными, если парламент не внесет соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила член правления Центра противодействия коррупции Елена Щерба, комментируя заявление председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского о том, что с нового года депутаты будут привлекаться к уголовной ответственности на общих основаниях, если в УПК не будет предусмотрена специальная процедура.

Она заявила, что без отмены двух статей УПК, регламентирующих порядок вручения подозрения, разрешения на арест и избрания меры пресечения, а также проведения обысков и негласных следственных действий в отношении народных депутатов, положение об отмене депутатской неприкосновенности, которое вступит в силу с 1 января 2020 года, невозможно будет реализовать, поскольку следователи и прокуроры, а также суды в своей работе руководствуются именно Уголовным процессуальным кодексом.

«Несмотря на отмену неприкосновенности в Конституции, в Уголовном процессуальном кодексе остаются особые гарантии неприкосновенности для народных депутатов. И каждый раз, когда будет возникать вопрос о привлечении к ответственности народного депутата, будут ссылаться на УПК, где написано, что нужно согласие Верховной Рады. И, если его не будет, то депутата привлечь к ответственности будет практически невозможно», - сказала Щерба.

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Она напомнила, что, согласно действующим нормам УПК, правоохранители не имеют права обыскивать или прослушивать народных депутатов без разрешения Верховной Рады.

«Хотя этой нормы в Конституции нет. То есть, это введение в заблуждение избирателей как президентом, так и депутатами», - подытожила Щерба.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 сентября приняла закон «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» (№ 27-IX).

Согласно закону, статья 80 Конституции излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, согласно новой редакции статьи 80 Основного Закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету, говорится в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Сегодня, 1 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять отдельный закон о процедуре привлечения народных депутатов к уголовной ответственности.