Скандал вокруг Байдена: журналисты выясняли, как Украина может повлиять на исход выборов в США (видео)

Украинские правоохранители якобы владеют убийственным компроматом на Джо Байдена, обнародование которого может иметь серьезные последствия для вице-президента США.

Украина на первых полосах мировых СМИ из-за политического скандала, возникшего вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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Так, на днях президент США Дональд Трамп запустил видеоролик, главные роли в котором достались украинским политикам и Джо Байдену.

В свое время Хантер Байден – сын Джо Байдена – якобы оказывал давление на украинскую власть с требованием уволить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, начавшего проверку компании Burisma, которая добывает газ в Украине и в которой работал Хантер Байден.

Компанию Burisma Holdings Limited контролирует экс-министр экологии, бизнесмен Николай Злочевский, а Хантер Байден был членом совета директоров.

Злочевский при президентстве Виктора Януковича получил ряд очень ценных месторождений газа, но после Євромайдану он сбежал из Украины. Оказалось, что за головокружительным успехом компании Burisma была коррупция. В результате Злочевский и Burisma получили ряд уголовных дел.

В 2016 году при генпрокуроре Шокине правоохранители убеждали, что нашли улики против Burisma. Тогдашний вице-президент Байден прилетел в Украину с требованием уволить Шокина, угрожая не дать Украине обещанные США деньги. Шокин таки был уволен.

Впоследствии в австрийском суде в рамках дела Фирташа Шокин дал сенсационное признание. "Несколько раз президент Порошенко просил меня взглянуть на преступника и свернуть дело против Burisma и рассмотреть возможность сворачивания следственных действий в отношении данной компании, но закрывать это расследование я отказался", - заявил экс-генпрокурор.

Шокин утверждал, что его вынудили уйти, ведь он вел широкомасштабное расследование коррупции Burisma. Экс-генпрокурор высказал предположение, что компания Burisma имела поддержку США.

По словам руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, речь идет о выявлении средств на счетах в Англии – более 23 миллиона долларов. После попыток выяснить, законными ли были эти деньги, дела против Злочевского начали прикрывать.

В мае 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии в распоряжении украинских правоохранителей распечатки всех расчетов, по которым средства получали в том числе граждане США с громкими фамилиями. Однако вместо наказания это заявление обернулось мировым политическим скандалом, который может угрожать импичментом Трампу, а Украине колоссальными проблемами.

Вскоре Луценко встретился с адвокатом Трампа Руди Джулиани и продемонстрировал тому взрывные доказательства, ведь с тех пор Трамп постоянно обвиняет Байдена в коррупции. И как только об этом узнали противники Трампа, стали инициировать его импичмент. Очевидно, предполагают журналисты, Демократическая партия действительно очень боится публикации компромата. А Луценко, получается, скрыл доказательства, а как только ветер подул в другую сторону – достал козыри из карманов. И этими грязными играми втянул Украину в сверхмощный скандал.

Если Украина опубликует компромат – Трамп, скорее всего, выиграет президентские выборы, но при этом Украина наживет ожесточенных врагов среди демократов. Если же наоборот подыгрывает демократам – может поссориться с Трампом.

Тем временем помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уже заверил, что Украина никому подыгрывать не будет.