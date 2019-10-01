Разумков хочет сложить полномочия председателя партии “Слуга народа”

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что съезд партии "Слуга народа" должен решить, кто займет пост главы партии вместо него.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков собирается сложить полномочия председателя партии "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга.

В частности, его спросили относительно информации о том, что Давид Арахамия якобы сложит полномочия председателя фракции, а Разумков сложит полномочия председателя "Слуги народа", поскольку он параллельно является спикером парламента.

"По вопросу, связанному с тем, что председатель фракции будет слагать полномочия, - у меня нет такой информации", - отметил Разумков.

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Говоря о себе, он заметил, что и раньше речь шла о том, что "недостаточно корректно, когда председатель Верховной Рады одновременно является и председателем партии".

"Я думаю, что будут изменения в партии, в руководстве партии. Это моя позиция, это мною было предложено. И я думаю, что будет меняться и устав партии. И возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре", - сказал председатель ВР.

Он отметил, что для развития и эффективного развертывания партийной структуры нужно много времени. "К сожалению, у председателя Верховной Рады его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством. Поскольку в следующем году будут местные выборы, - это очень большой вызов, и я думаю, что на должность председателя партии будет избран человек, который будет эффективно заниматься именно этим вопросом", - отметил Разумков.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что съезд партии "Слуга народа" должен решить, кто займет пост главы партии вместо него.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН, когда планируется съезд партии, какие вопросы будут рассматриваться на нем, кроме кадрового, и кто может занять его место в партии.

"Кто будет занимать мое место в партии - решит съезд. Я думаю, что съезд пройдет где-то в конце этого месяца или в следующем", - отметил спикер.

Относительно других вопросов, которые будут рассматриваться на съезде, Разумков призвал подождать. "Потому что я уже говорил о том, что возможны и изменения устава, возможно и изменение структуры руководства партии; подготовка к выборам, развитие партийной структуры - все это будет явно обсуждаться на съезде партии. Это нормальная партийная дискуссия", - сказал председатель парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Разумков заявил, что собирается сложить полномочия председателя партии "Слуга народа" из-за нехватки времени на эффективную партийную работу.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец ранее сообщал, что съезд партии "Слуга народа" планируется провести в конце октября. "Будут рассматриваться вопросы партийного строительства. Партия новая и, как любая политическая структура, она должна иметь программу своего развития", - отметил он.