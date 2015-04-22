Миротворцы не являются альтернативой миссии ОБСЕ на Донбассе - Порошенко

20:04, 22 апреля 2015
Политика
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Президент подчеркнул, что задача миротворцев - сделать невозможным отход от мирных договоренностей.

Фото УНІАН

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что миротворцы не являются альтернативой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом он написал в Твиттере.

«Миротворцы не являются альтернативой ОБСЕ. Каждый из них имеет свои функции. Задача миротворцев - сделать невозможным отход от мирных договоренностей», - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины сегодня, 22 апреля, находится с визитом во Франции.

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