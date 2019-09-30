Янукович не приедет на суд в Киев, поскольку боится мести Порошенко – адвокаты

Адвокаты экс-президента настаивают на участии Януковича в судебных заседаниях в режиме видеоконференцсвязи.

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича озвучили новую версию, почему их подзащитный не может приехать в Украину на рассмотрение своего дела в Киевском апелляционном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня уже второе судебное заседание Киевского апелляционного суда по делу Януковича прошло без самого обвиняемого.

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Как и ранее в Оболонском райсуде Киева, Януковича вызвали на заседание суда путем обнародования повестки в средствах массовой информации. Однако его адвокаты, как и при рассмотрении дела в суде первой инстанции, настаивают на участии Януковича в судебных заседаниях в режиме видеоконференцсвязи через официальное обращение к властям России в порядке международно-правовой помощи.

Отвечая на вопрос журналистов, почему Янукович не прибудет в суд лично, ведь в Украине сменилась власть, адвокаты отметили, что «риски для Януковича никуда не делись».

В частности, адвокат Виталий Сердюк заявил: «сейчас они все (УНИАН: верхушка бывшей власти) находятся пока на свободе. Никто из них не взят под стражу, не передан суду. Пока нет подозрений и нет задержаний, у людей, которые находились у власти и сосредоточили в своих руках огромные возможности, в том числе и наличие оружия у соответствующих лиц, которые готовы выполнить заказ, сохраняются риски. И поэтому Янукович является наиболее нежелательным для них свидетелем».

Также он добавил, что государство сегодня не может обеспечить безопасность Януковичу от угроз со стороны прежней власти.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, «действительно ли Янукович боится, что Парубий или Порошенко наймут киллера, который застрелит Януковича», Сердюк сказал: «Нанимать не надо. Эти киллеры есть, и они уже стреляли. Это исполнители и организаторы расстрелов (УНИАН: на Майдане), и они должны быть задержаны и переданы в суд».

Кроме того, адвокаты экс-президента заявили, что если Янукович чисто теоретически сегодня вернется в Украину, то он не может быть задержан, поскольку приговор Оболонского райсуда не вступил в законную силу из-за обжалования в апелляционном суде.

В частности, адвокат Александр Горошинский сказал, что «приговор не вступил в законную силу».

Также он добавил, что не существует других судебных постановлений, которые бы ограничили свободу Януковича в случае его возвращения.