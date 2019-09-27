Разумков пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы Минцифры функционировало результативно
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что Верховная Рада будет прилагать максимум усилий для того, чтобы Министерство цифровой трансформации функционировало и показывало результаты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе презентации Министерства цифровой трансформации Украины и бренда цифрового государства.
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Спикер выразил уверенность и надежду, что команде министерства удастся сделать то, что "президент, мы с вами в свое время обещали людям".
"Мы должны продемонстрировать, что мы можем делать не только качественные избирательные кампании, - мы можем делать качественно новое государство. Государство в смартфоне, государство, которое будет государством-сервисом... Причем, сервисом не таким, каким он есть сегодня, - бумажным, а современным, отвечающим тем вызовам и задачам, которые стоят перед нашим государством, перед нами с вами", - отметил Разумков.
При этом председатель парламента подчеркнул: "Я буду помогать, и Верховная Рада, я уверен, будет прилагать максимум усилий для того, чтобы министерство работало, чтобы оно показывало, как и любое другое министерство, те результаты, на которые мы надеемся. И я уверен, что у них получится".
Он добавил, что видел команду министерства, и выразил надежду, что это первая, но далеко не последняя презентация, на которой они будут рассказывать о том, что "мы смогли сделать".
Отметим, в данный момент проходит презентация Министерства цифровой трансформации Украины и бренда цифрового государства. Участие в нем принимают министр цифровой трансформации Михаил Федоров и президент Украины Владимир Зеленский.