Коалиция не смогла договориться о национализации имущества РФ и ушла на переговоры

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято после того, как народные депутаты не смогли ни пакетом, ни по одному включить в повестку дня сессии ни один из предложенных законопроектов, касающихся национализации имущества РФ и ее резидентов, а также восстановления районных советов в Киеве.

Читайте такжеВ Раде снова подрались депутаты (фото, видео)

После многих неудачных попыток включить законопроекты в повестку дня глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко вместе со своими депутатами подошел к трибуне ВР и объявил требование провести собрание Совета коалиции и согласовать позиции.

Гройсман объявил перерыв до 12.30 и пригласил глав фракций коалиции на совещание.