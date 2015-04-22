Коалиция не смогла договориться о национализации имущества РФ и ушла на переговоры
12:11, 22 апреля 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил перерыв в заседании парламента до 12.30 для проведения собрания Совета коалиции.
В Раде объявили перерыв / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято после того, как народные депутаты не смогли ни пакетом, ни по одному включить в повестку дня сессии ни один из предложенных законопроектов, касающихся национализации имущества РФ и ее резидентов, а также восстановления районных советов в Киеве.
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После многих неудачных попыток включить законопроекты в повестку дня глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко вместе со своими депутатами подошел к трибуне ВР и объявил требование провести собрание Совета коалиции и согласовать позиции.
Гройсман объявил перерыв до 12.30 и пригласил глав фракций коалиции на совещание.
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