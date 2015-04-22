Коалиция не смогла договориться о национализации имущества РФ и ушла на переговоры

12:11, 22 апреля 2015
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил перерыв в заседании парламента до 12.30 для проведения собрания Совета коалиции.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято после того, как народные депутаты не смогли ни пакетом, ни по одному включить в повестку дня сессии ни один из предложенных законопроектов, касающихся национализации имущества РФ и ее резидентов, а также восстановления районных советов в Киеве.

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После многих неудачных попыток включить законопроекты в повестку дня глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко вместе со своими депутатами подошел к трибуне ВР и объявил требование провести собрание Совета коалиции и согласовать позиции.

Гройсман объявил перерыв до 12.30 и пригласил глав фракций коалиции на совещание.

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