"Это не мы": в НАБУ открестились от "прослушки" директора ГБР Трубы
В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) утверждают, что не устанавливали «прослушку» в кабинете директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
Читайте такжеРада не поддержала законопроект о предоставлении разрешения НАБУ и ГБР на "прослушку"Об этом сказал руководитель НАБУ Артем Сытник, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТСН.
«Это не мы», – сказал он.
Как ранее сообщал УНИАН, директор Государственного бюро расследований Роман Труба в субботу, 21 сентября, нашел в своем кабинете аппаратуру для прослушивания.
В Государственном бюро расследований считают, что прослушивание руководителя структуры Романа Трубы «не навредит его имиджу», но может нанести вред расследованию резонансных дел.