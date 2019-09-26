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"Это не мы": в НАБУ открестились от "прослушки" директора ГБР Трубы

16:24, 26 сентября 2019
Политика
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Артем Сытник говорит, что НАБУ не причастно к установке "прослушки" у Романа Трубы / фото УНИАН

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) утверждают, что не устанавливали «прослушку» в кабинете директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Читайте такжеРада не поддержала законопроект о предоставлении разрешения НАБУ и ГБР на "прослушку"Об этом сказал руководитель НАБУ Артем Сытник, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТСН.

«Это не мы», – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, директор Государственного бюро расследований Роман Труба в субботу, 21 сентября, нашел в своем кабинете аппаратуру для прослушивания.

В Государственном бюро расследований считают, что прослушивание руководителя структуры Романа Трубы «не навредит его имиджу», но может нанести вред расследованию резонансных дел.

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Теги: #НАБУ#Сытник#прослушка#Роман Труба