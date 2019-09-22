В ГБР утверждают, что обнаруженная "прослушка" могла навредить расследованию отдельных дел

По словам пресс-секретаря ГБР, речь идет о рисках, связанных с тайной досудебного расследования, которая может быть заблаговременно раскрыта и навредить финальному этапу досудебного расследования отдельных производств.

Найденная в кабинете директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романы Трубы аппаратура для прослушивания может повредить расследованию ряда уголовных дел за утечку служебной информации, которая обсуждалась в кабинете во время совещаний.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила спикер ГБР Анжелика Иванова.

«Это может навредить статусу досудебного расследования некоторых уголовных производств, ведь в кабинете директора проходят совещания, в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, проводящими досудебное расследование и докладывающими о состоянии расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - подчеркнула Иванова.

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По ее словам, аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц ГБР, которая проветривала помещение.

"Национальная полиция, в частности следственно-оперативная группа, в которую входили и взрывотехники, и специалисты по кибербезопасности сразу же прибыли на место происшествия, провели первоочередные следственные действия для того, чтобы выявить эту аппаратуру", - сообщила пресс-секретарь ГБР.

Она добавила, что директор ГБР разместил фото элементов найденной аппаратуры и так называемый информационный центр, в который поступала вся информация, ведущий практически на чердак здания Бюро.

"Нам пока неизвестно, для чего и при каких условиях она была туда вмонтирована. Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно», - сказала Иванова.

Она также отметила, что в данном случае речь не идет об имиджевых рисках для директора ГБР, ведь в его кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты, а «риски, связанные с тайной досудебного расследования, которая может быть заблаговременно раскрыта и навредить финальному этапу досудебного расследования отдельных производств, особенно учитывая, что к подследственности ГБР входят чиновники, правоохранители, судьи».

Как сообщал УНИАН, 21 сентября директор ГБР Роман Труба заявил, что в его служебном кабинете нашли аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.