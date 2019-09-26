Нардеп попросил ОПУ обнародовать свою стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Накануне Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко просит Офис президента опубликовать свою версию стенограммы разговора президентов Украины и США.

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Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

«Обратился к главе Офиса Президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Странно, что Офис Президента не опубликовал данную стенограмму одновременно с Белым Домом», – написал Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно стенограмме, обнародованной на сайте Белого дома, разговор был рассекречен после распоряжения Трампа от 24 сентября. Разговор состоялся 24 июля и длился 30 минут - с 9.03 до 9.33 по Вашингтону (с 16.03 до 16.33 по Киеву).