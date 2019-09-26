Зеленский и Трамп понравились друг другу – Лукашенко

Президент Беларуси назвал встречу президентов Украины и США «приличной, умной и красивой».

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. По его мнению, лидеры Украины и США понравились друг другу.

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Как сообщает «Украинская правда», соответствующее заявление Лукашенко сделал на встрече с представителями украинских СМИ.

"Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, как я ее видел, была приличной, умной, красивой...

Это было знакомство двух президентов, один на один. Оно прошло с моей точки зрения, старого политического волка, очень хорошо. Очень хорошо. Они понравились друг другу.

Для Трампа – это очень важно, для Володи Зеленского – я не знаю, потому что я его меньше знаю. Можно сказать, что это был "горячий день" для американо-украинских отношений", – отметил белорусский лидер.

Лукашенко также высказал мнение, что одной из причин вражды между государствами на почве национализма стали журналисты, которые вредят политике своими штампами и «нагнетают».

Накануне президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке. Переговоры состоялись на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.