"Я за каждое свое слово отвечаю": Зеленский объяснил критику в адрес европейских лидеров

Зеленский признал, что страны Евросоюза оказывают большую помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен лидерам ЕС за оказанную помощь Украине, а его разговор с президентом США Дональдом Трампом происходил в "сложный" период после возвращения делегации РФ в ПАСЕ и продолжения реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по результатам переговоров с Трампом журналистам в Нью-Йорке.

"Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю благодарить (европейским партнерам Украины - УНИАН)", - заявил он.

Зеленский отметил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он также выразил благодарность лидерам Германии и Франции за оказанную помощь.

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"Наш звонок (с президентом США Дональдом Трампом - УНИАН) был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, если санкции не имели такого "громкого" давления на строительство "Северного потока – 2", - отметил глава Украинского государства.

Он отметил, что говорил о вопросах возвращения российской делегации в ПАСЕ и строительства "Северного потока – 2" с европейскими лидерами, однако ему отвечали, что эти вопросы решены.

"Возвращение в ПАСЕ - это решение было не при мне. Решение было у европейских стран принято еще, мне кажется, в конце зимы. Я ни про кого ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всем благодарим. Но я сказал правду, потому что "Северный поток - 2" для нас это большая угроза энергетической безопасности. Мое видение, личное, что "Северный поток - 2" - это постепенное снятие санкций, это мое личное видение. А за все остальное спасибо. Действительно, большую помощь для нас делают страны Европейского Союза"' - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский согласился с Трампом, что лидеры европейских стран делают недостаточно для сдерживания российской агрессии, в частности в вопросе введения санкций против России.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.