Майор Нацгвардии "сливал" боевикам информацию об АТО и авиарейсах чиновников - ГПУ

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, прокуратурой согласовано сообщение о подозрении первому заместителю командира авиаэскадрильи Национальной гвардии Украины - начальнику штаба воинской части по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в Генпрокуратуре, следователями СБУ установлено, что майор, имея доступ к информации о ходе антитеррористической операции на востоке Украины, способствовал деятельности террористической организации «ДНР», передавая ее участникам информацию о местах дислокации, маршрутах перемещений и пунктах назначения отдельных подразделений сил АТО, расположении боевых летательных аппаратов, их тактико-технических характеристиках и комплектах боеприпасов на одном из аэродромов Донецкой области, а также маршрутах полетов авиарейсов высших должностных лиц государства.

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Во время обыска у военнослужащего изъяты электронные устройства, с помощью которых с использованием программных средств для шифрованного обмена данными он передавал информацию соучастникам из террористической организации.

Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева в отношении майора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное следствие продолжается.