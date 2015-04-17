Захарченко заявил о готовности провести еще один референдум о статусе "ДНР"

Об этом сообщает информационный ресурс боевиков.

"Президент России Владимир Путин сегодня в ходе "прямой линии" еще раз подчеркнул, что альтернативы политическому урегулированию ситуации в Донбассе нет. Он подчеркнул, что жителям Донбасса следует предоставить право решать, как и с кем они будут жить, и на каких условиях", — заявил Захарченко.

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При этом руководитель "ДНР" вспомнил о проведенном 11 мая прошлого года "референдуме" о статусе Донбасса, организованном боевиками, и заявил, что они готовы провести его еще раз.