Захарченко заявил о готовности провести еще один референдум о статусе "ДНР"
00:24, 17 апреля 2015Политика
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Главарь боевиков из "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности провести еще один референдум по вопросу статуса самопровозглашенной республики.
REUTERS
Об этом сообщает информационный ресурс боевиков.
"Президент России Владимир Путин сегодня в ходе "прямой линии" еще раз подчеркнул, что альтернативы политическому урегулированию ситуации в Донбассе нет. Он подчеркнул, что жителям Донбасса следует предоставить право решать, как и с кем они будут жить, и на каких условиях", — заявил Захарченко.
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При этом руководитель "ДНР" вспомнил о проведенном 11 мая прошлого года "референдуме" о статусе Донбасса, организованном боевиками, и заявил, что они готовы провести его еще раз.
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