Зеленский: вчера уже пообщались с Трампом на официальном приеме, сегодня продолжим в рабочем режиме

Ожидается, что Зеленский откроет второй день общих прений 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера пообщался с президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме по случаю 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а сегодня продолжит общение в рабочем режиме.

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Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом на официальном приеме от президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Во время открытия сессии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Трамп.

На полях 74-й сессии Генассамблеи ООН запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами.

Ожидается, что Зеленский откроет второй день общих прений 74-й сессии Генассамблеи ООН.