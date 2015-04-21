Козаченко после обыска в квартире вызвали на допрос как свидетеля

Более двух часов в ее квартире находились адвокаты и старший следователь по особо важным делам следственного управления МВД Игорь Гуманенко с понятыми, передает Радио Свобода.

«Обыск состоялся на законных основаниях. Следователи вели себя максимально корректно. Ничего найдено не было. Искали соответственно документы, компьютерную технику, все, что связано с делом Игнатенко. Завтра Татьяну вызывают на допрос в главное следственное управление МВД в качестве свидетеля», - сообщил адвокат Ростислав Пукало.

Следователь Гуманенко сообщить о результатах обыска отказался, сославшись на тайну следствия.

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Зато Татьяна Козаченко обыск расценивает как давление и попытки дискредитировать люстрационный процесс.

«Учитывая, что эти события происходили месяц назад и за месяц не произошло никаких следственных действий, не обращались за объяснениями, расцениваю это как давление. Я волнуюсь сейчас за одно: чтобы в рамках обыска в Министерстве юстиции в департаменте по вопросам люстрации не забрали какие-то документы, которые есть в обработке по проверке людей, которые могут подпадать под запреты. Под люстрацию подпадает небольшой процент людей, но они имеют такой ресурс, такое политическое влияние, что они заинтересованы в том, чтобы дискредитировать люстрацию или проверить работников Министерства юстиции, насколько они готовы проводить люстрационные процедуры. Хочу сказать всем: готовы», - сказала Козаченко.

Она также уверяет, что расследование дела Анны Игнатенко является законным и департамент люстрации заинтересован узнать о том, каким образом появилось письмо относительно нее.

«Я хочу, чтобы нашли его оригинал, чтобы была установлена вся цепочка тех, кто принимал участие в создании этого документа. И я очень рада, что такая ситуация становится публичной. Нам нечего скрывать», - заявила она.

Ранее УНИАН сообщал, что Козаченко готовила люстрацию главного следователя МВД, подчиненные которого пришли с обыском.

Как известно, утром во вторник к Козаченко домой, а также в кабинет к ней и ее заместителя пришли представители Главного следственного управления МВД проводить обыск.

Козаченко заявила, что обыск, который у нее проводят представители МВД, связан с тем, что в свое время Минюст обнаружил принципиальную позицию по поводу люстрации чиновника Государственной фискальной службы.

Как отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел, обыски у руководства Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции были инициированы из-за обращения главы этого ведомства Павла Петренко по факту подделки документа Минюста относительно нераспространения на одного из должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ДФС) в г. Киеве Закона "Об очищении власти".