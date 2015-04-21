К главе департамента Минюста по люстрации пришли с обыском
09:36, 21 апреля 2015Политика
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К главе департамента по люстрации Министерства юстиции Украины Татьяне Козаченко пришли с обыском.
Женщина-следователь и понятые / Facebook / Денис Бигус
Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.
"У меня обыск. Ломают двери. Главное следственное Управление, Владимирская", - написала она.
У меня обыск. Ломают двери. Главное следственное Управление ВладимирскаяPosted by Татьяна Козаченко on 20 Апрель 2015 г.
Позже она добавила, что подъехал адвокат и разбирается с оперативниками "за дверью", а она ждет новостей.
Стоит отметить, что Козаченко не уточнила, где именно проводится обыск: в квартире или в офисе.
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Общественный активист Денис Бигус, который приехал к Козаченко, сообщил, что обыск пытается провести следователь Главного управления МВД Свириденко по решению суда.
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