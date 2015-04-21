К главе департамента Минюста по люстрации пришли с обыском

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

"У меня обыск. Ломают двери. Главное следственное Управление, Владимирская", - написала она.

У меня обыск. Ломают двери. Главное следственное Управление Владимирская Posted by Татьяна Козаченко on 20 Апрель 2015 г.

Позже она добавила, что подъехал адвокат и разбирается с оперативниками "за дверью", а она ждет новостей.

Стоит отметить, что Козаченко не уточнила, где именно проводится обыск: в квартире или в офисе.

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Общественный активист Денис Бигус, который приехал к Козаченко, сообщил, что обыск пытается провести следователь Главного управления МВД Свириденко по решению суда.