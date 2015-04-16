РФ отправила на Донбасс очередной "гумконвой" с продуктами, учебниками и стройматериалами

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью направляется на Донбасс. В Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС сообщили, что автомобили прибыли на государственную границу, где началось таможенное оформление грузов, передает ТАСС.

"Ранее колонна разделилась на две примерно равные части и сейчас обе проходят соответствующие таможенные и пограничные процедуры на пунктах пропуска "Матвеев-Курган" и "Донецк", чтобы затем продолжить движение в сторону Донецка и Луганска", - сообщил представитель НЦУКС.

Отмечается, что в составе колонны более 120 автомобилей, которые везут свыше 1,4 тыс. тонн гуманитарных грузов - продукты питания, предметы первой необходимости, учебная литература для студентов и школьников, а также строительные материалы. Среди продуктов питания - мясные, рыбные и молочные консервы, манная и рисовая крупы, гречка и мука.

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Перед отправкой в Донском спасательном центре МЧС России был проведен плановый технический осмотр техники, ее заправка и замена необходимых расходных материалов. С водителями-спасателями проведены дополнительные занятия по технике безопасности и вождению в экстремальных условиях. "В состав колонны входят медики и технический персонал для оказания своевременной помощи в дороге водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", - отметили в НЦУКС.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

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В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Под видом гуманитарной помощи Россия осуществляет поставки военных грузов.

23-й российский так называемый «гуманитарный конвой» в составе 120 автомобилей пересек границу Украины 2 апреля.