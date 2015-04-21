Россия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей - МИД

Россия продолжает пытаться срывать выполнение Минских договоренностей, что препятствует восстановлению мира в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис сегодня на брифинге.

"Россия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей, а ее реальные действия направлены на срыв этих договоренностей и продолжение агрессии против Украины", - сказал Перебийнис.

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При этом представитель МИД отметил, что блокирование Россией выполнения Минских договоренностей, начиная с самого первого пункта о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения, делает невозможным дальнейшее продвижение в восстановлении мира.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что одновременно сегодня "Россия хочет каких-то прямых контактов, она хочет разговора о реальных шагах, о децентрализации и конституционной реформе, при том что сама Россия не может элементарно обеспечить выполнение боевиками и, собственно, самой Россией основополагающих пунктов, на которых все держится".

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"Россия и незаконные вооруженные формирования не отводят технику, а заявления российской стороны по этому поводу не подтверждаются данными ОБСЕ", - сказал Перебийнис, обратив внимание на то, что боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных из минометов, в том числе минометов калибра 120-миллиметров, что является грубым нарушением Минских соглашений.