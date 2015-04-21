Климкин призвал ЕС создать миссию в поддержку выполнения Минских договоренностей

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на встрече министров иностранных дел стран ЕС и государств-партнеров инициативы «Восточное партнерство» в Люксембурге, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

Мероприятие было посвящено подготовке к следующему саммиту «Восточного партнерства», который состоится в Риге 21-22 мая.

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Выступая на пленарном заседании, Климкин представил видение Украины относительно возможных результатов Рижского саммита и дальнейшего развития инициативы “Восточное партнерство”.

По его словам, Украина, Грузия и Молдова, которые заключили соглашения об ассоциации с ЕС, стоят перед общими задачами и вызовами в контексте выполнения этих соглашений и создания зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Климкин высказался за создание отдельного формата взаимодействия в рамках «Восточного партнерства», который объединял бы эти три страны и учитывал новую разноскоростную динамику в рамках инициативы.

Он призвал воспользоваться продолжающимся пересмотром Европейской политики соседства для дальнейшего совершенствования инструментария сотрудничества восточных партнеров с ЕС. Ключевым стратегическим вопросом в этой связи, от которого будет зависеть будущий успех «Восточного партнерства», является предоставление заинтересованным восточным партнерам перспективы членства в ЕС при условии достижения необходимых критериев.

Учитывая новый геополитический контекст и контекст безопасности в регионе в связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины, Климкин отметил необходимость дальнейшего усиления сотрудничества восточных партнеров с ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны. Он отметил, что весомым вкладом Евросоюза в стабилизацию ситуации на Донбассе должно стать начало миссии СПБО в поддержку выполнения Минских договоренностей.

Среди возможных конкретных достижений Рижского саммита «Восточного партнерства», которые представляют особый интерес для Украины, Климкин назвал обеспечение прогресса в либерализации визового режима и подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС.