Боевики обстреляли военных из запрещенных Минскими соглашениями "Градов" и минометов

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба центра АТО.

"В нарушение Минских договоренностей, преступники 7 раз открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров, 1 раз - из артиллерии калибра 122 миллиметра. Также бандформирования, после некоторого перерыва, вновь прибегли к обстрелу наших позиций из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на Донетчине в районе Песков преступники трижды открывали огонь в сторону нашего опорного пункта из 120-миллиметровых минометов, а также - из танка и пулеметов.

Кроме того, согласно сообщению,в районе Авдеевки незаконные вооруженные формирования обстреливали силы АТО из автоматических гранатометов, снайперского и стрелкового оружия, боевой машины пехоты, минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра. С 18.10 до 18.33 преступники выпустили в сторону наших позиций 14 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град".

Также враг вел минометный огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Опытное, Талаковка, Майорск и Широкино.

На Луганщине в указанный период обстрелов не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений из украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушали режим перемирия.