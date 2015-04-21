СМИ: Брат убитого экс-депутата Калашникова не попадал в ДТП, потому что его не существует

"Во время программы на канале ICTV была подана неправильная информация. Ошибочно была названа дата ДТП, оказалось, что это произошло несколько лет назад, еще в 2009 году", - сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в СБУ.

Также оказалось, что участником ДТП в 2009 году, несмотря на сообщения, был не брат Олега Калашникова.

Как рассказала жена Олега Калашникова - Ольга, у него вообще никогда не было родного брата.

"У Олега Ивановича брата нет, есть только старшая сестра. Тот случай (ДТП с участием Владимира Калашникова), был в 2009 году, тогда его тоже связывали с Олегом Ивановичем. Но это просто однофамилец", - рассказала Ольга.

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В свою очередь депутат от БПП Ольга Червакова, со ссылкой на которую 5 дней назад телеканал "112" подал информацию о том, что якобы брат Олега Калашникова погиб в день убийства политика, рассказала, что не была инициатором этой информации.

"Эта информация уже была растиражирована на каких-то блогах. Я для себя попыталась ее проверить, и мне сказали, что вроде это так. Но я не занималась этой темой основательно. Когда меня спросили журналисты канала 112, ссылаясь на те блоги, я со ссылкой на свои источники сказала, что это правда. Но потом после того, как мне написала его жена, я засомневалась и решила отозвать свое заявление", - сказала Червакова.

Ранее в СБУ сообщили, что в автомобиле брата Калашникова нашли 6 млн гривен.