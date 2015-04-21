СБУ: В автомобиле брата Калашникова нашли 6 млн гривень

Эту информацию, которая повлялась в СМИ ранее, подтвердил руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк в прямом эфире "Свободы слова" в понедельник, 20 апреля, пишет Обозреватель.

Он подчеркнул, что именно поэтому считает, что в убийстве Олега Калашникова, как и, возможно, Олеся Бузины есть экономическая составляющая.

"По экономической составляющей приведу вам пример. Все вы знаете, что финансовыми вопросами Антимайдана занимался господин Калашников. Приведу пример, который не дает каких-то оснований и причин говорить, устанавливать что-то. Но в один день с убийством Калашникова его родной брат попал в ДТП. Во время осмотра машины, в ней было найдено 6 млн гривен. Я не даю оценку факту. Но давайте все же какие-то нити связывать и более подробно рассматривать эти вопросы. Думаю, что в каждом из этих убийств (Олега Калашникова и Олеся Бузины – ред.) есть экономическая составляющая", - сказал Вовк.

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По его словам, уставлено, что Калашников действительно занимался финансированием Антимайдана.

"В любой ситуации есть человек, который отвечает за деньги. При любых организационных вопросах есть человек, который отвечает за деньги. Одним из таких лиц - это установлено и я могу официально заявить - был Калашников. Хотя, конечно, не он один", - сказал Вовк.