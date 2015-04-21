Миссия ОБСЕ в Украине к началу лета увеличится до 600 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Из-за отсутствия устойчивого перемирия на востоке Украины ОБСЕ увеличит численность своих наблюдателей на Донбассе», - отметил он, добавив, что, по словам генерального секретаря организации Ламберто Заньера, к началу лета количество миссии должно составлять не менее 600 человек.

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Как сообщал УНИАН, в марте в миссии ОБСЕ заявляли, что в Украине работают более 460 наблюдателей, большинство из них - граждане стран Евросоюза.